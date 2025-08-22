В Европе аномальная жара лишила жизни гида прямо во время экскурсии

The Independent: В Риме жара лишила жизни гида прямо во время экскурсии

В Риме аномальная жара лишила жизни гида прямо во время экскурсии. Об этом пишет газета The Independent.

Уточняется, что несчастный случай с 56-летним гидом произошел 19 августа. Женщина по имени Джованна Мария Джаммарино упала без сознания, когда проводила экскурсию в Колизее при 31-градусной жаре. Выяснилось, что у нее случился сердечный приступ, и медикам не удалось ее реанимировать.

Трагедия, случившаяся с Джаммарино, вызвала мгновенную реакцию итальянской ассоциации экскурсоводов. Они призвали администрацию популярных достопримечательностей изменить часы работы в летнее время. Утверждается, что температурные аномалии, происходящие все чаще в Европе, требуют адекватных мер для защиты работников.

Многие другие туристические организации Италии поддержали призыв. Руководство Колизея выразило соболезнования семье и близким Джаммарино.

Ранее десятки российских туристов оказались в больницах турецких городов Сиде, Кемер и Анталья с аллергией на солнце. Уточняется, что на курортах страны жара достигала 35-40 градусов, что и спровоцировало сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, прыщи, головокружение и слабость.