Кристина Асмус получила травмы во время исполнения трюков на съемках

Кристина Асмус рассказала об ушибах и рассечениях во время съемок «Холопа-3»
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актриса Кристина Асмус, известная по роли в сериале «Интерны», рассказала о тяжелом съемочном процессе в новом проекте. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кристина призналась, что во время работы над третьей частью «Холопа» выполняла многие трюки без помощи каскадеров.

«Пару месяцев все тело синее, ушибы, порезы, ссадины, рассечения, но клокочет от восторга. Страховочные тросы, кажется, вросли в кожу», — призналась артистка.

Также Асмус поблагодарила медиков, которые отвечали за безопасность артистов на съемках.

Ранее стало известно, что Кристина Асмус рассказала о ходе восстановления после травмы ноги. Она поделилась эмоциями со своими подписчиками в социальной сети.

