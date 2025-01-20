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13:07, 20 января 2025Культура

Кристина Асмус заявила о наложенном на нее проклятии

Актриса Кристина Асмус заявила о проблемах с ногой из-за «гусарского проклятья»
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Актриса Кристина Асмус, известная по ролям в фильме «Текст» и сериале «Интерны», рассказала о ходе восстановления после травмы ноги. Она поделилась эмоциями со своими подписчиками в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка заявила, что лечение будет долгим, и назвала произошедшее с ней «гусарским проклятьем». В этой фразе поклонники увидели намек на бывшего мужа Кристины Гарика Харламова, который сыграл главную роль в фильме «Гусар».

«Ноет нога, выпрямить не могу, спать неудобно. Еще и на колени встать не могу, а я женщина несвободная, мне очень надо. В общем, гусарское проклятье оказалось очень утомительным», — написала она в своей публикации.

Асмус получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в декабре 2024 года. Актриса поскользнулась на мокром полу и упала прямо во время исполнения хореографических движений. После этого Кристине пришлось перенести операцию.

Ранее стало известно, что Кристину Асмус выписали из больницы под Новый год. Она рассказала о том, как прошла операция, и поделилась с фанатами своими болезненными ощущениями.

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