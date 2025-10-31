Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

В Приангарье майнеры использовали энергию подстанций в здании бывшего завода

В Иркутской области силовики накрыли деятельность по эксплуатации майнингового оборудования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в городе Шелехове на территории бывшего завода ЖБИ майнеры использовали энергию десяти подстанций. Они потребляли более десяти мегаватт, питающих два здания.

Документы с требованием о запрете незаконного майнинга были переданы прокуратурой в суд. Он удовлетворил их в полном объеме.

Ранее в Ленинградской области полиция пресекла деятельность незаконной майнинг-фермы, организаторы которой похитили электричество более чем на миллиард рублей.

