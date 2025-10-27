Добыча криптовалюты в российском городе нанесла миллиардный ущерб бюджету

В Ленобласти полиция закрыла майнинг-ферму, похитившую электричество на 1 млрд

В Ленинградской области полиция пресекла деятельность незаконной майнинг-фермы, организаторы которой похитили электричество более чем на миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ. Полиция задержала шестерых подозреваемых. Двоих из них заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранители обнаружили на территории железнодорожных станций Громово и Луговая контейнеры, оборудованные специальными устройствами для добычи криптовалюты. Выяснилось, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами. Они предоставили им разрешение на установку оснащения для получения криптовалюты на двух тяговых подстанциях. В результате было похищено более 80 миллионов кВт электроэнергии.

