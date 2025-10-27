В России собрались урезать нормы потребления электроэнергии для граждан

«Ъ»: Правительство России обсуждает снижение соцнормы потребления электроэнергии

Правительственная комиссия по электроэнергетике на этой неделе обсудит предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по снижению социальной нормы потребления для населения. Об этом со ссылкой на материалы к заседанию пишет «Коммерсантъ».

Инициатива связана с попытками властей справиться с перекрестным субсидированием, в рамках которого промышленные потребители, малый и средний бизнес платят не только за себя, но и за граждан, тарифы для которых существенно ниже рыночных.

На начало 2025 года переплата составляла 339 миллиардов рублей, причем за последние годы эта величина возрастает. Причиной неприятной динамики стал нелегальный майнинг криптовалют, оплачивать который фактически вынуждены предприятия.

Власти давно хотят снизить величину перекрестного субсидирования, однако опасаются социальных последствий, ведь его отмена приведет к взлету платежей за электроэнергию населением. В связи с этим решено было ввести социальную норму потребления, при превышении которой льготный тариф для граждан отменяется.

С февраля этого года правом ограничивать действие льготного тарифа воспользовались 76 регионов, что позволило им на данный момент сэкономить 31,6 миллиарда рублей. При этом в нормативы укладываются 90 процентов всех потребителей, то есть повышение ставок оказалось относительно незаметным для большинства граждан.

Для усиления эффекта ФАС с 2027 года предлагает урезать соцнорму потребления в три раза — с 3,9 тысячи киловатт-часов до 1,2 тысячи, после чего дополнительно снижать ее в течение семи лет. Кроме того, ведомство хотело бы убрать все понижающие коэффициенты для населения во втором и третьем диапазонах потребления (до шести тысяч и более шести тысяч киловатт-часов), а также отнести к этим категориям всех владельцев хозяйственных построек (погреб, сарай, гараж).

По оценке ведомства, в результате таких мер перекрестное субсидирование сократится на 150 миллиардов рублей. Также ФАС предлагает повышать тарифы для населения быстрее, чем для прочих потребителей.

В Совете производителей энергии и Сообществе потребителей энергии в целом поддержали инициативы ФАС, отметив, что речь идет о попытке решить одну из самых чувствительных проблем российской энергетики.

Вместе с тем Сергей Сасим из Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ напоминает, что предложения антимонопольного ведомства выглядят недостаточными, потому что они позволят только добиться замедления темпов роста перекрестного субсидирования. Он напомнил, что региональные власти пытаются обеспечить субсидированием максимальное число граждан, чтобы не вызывать недовольства, что приводит к повышенным платежам бизнеса.

Ранее Сообщество потребителей энергии призвало власти отказаться от идеи создать новую госкомпанию, которая возьмет на себя функции строительства объектов энергетики. Представители бизнеса и эксперты подозревают, что в результате вырастут не только стоимость объектов и тарифы, но и коррупционные риски.