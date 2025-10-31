Силовые структуры
На оглашение приговора блогер Аяз Шабутдинов взял предмет со смыслом

Шабутдинов пришел в суд с книгой «Любовь во время чумы» и сказал последнее слово
Владимир Шарапов
Фото: Ефим Брянцев / Коммерсантъ

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов пришел в суд на оглашение приговора с книгой Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы». Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сюжет книги разворачивается на фоне социальных перемен и эпидемий, отмечает канал. Шабутдинов во время последнего слова заявил, что несколько лет до следствия жил в мире, где деньги стояли на первом месте. «В мире <...>, где было безграничное потребление, где жизнь строилась на показ и без меры», — отметил блогер.

Ранее суд в Москве приговорил Шабутдинова к семи годам колонии общего режима и оштрафовал на пять миллионов рублей.

