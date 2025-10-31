Силовые структуры
14:11, 31 октября 2025Силовые структуры

Блогеру Аязу Шабутдинову вынесли приговор

В Москве суд приговорил к семи годам колонии бизнес-коуча Аяза Шабутдинова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ефим Брянцев / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к семи годам колонии общего режима блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Блогера также оштрафовали на пять миллионов рублей. Он признан виновным в 113 эпизодах мошенничества. Ущерб по его делу превысил 57 миллионов рублей.

По версии следствия, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников и обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложной информации о своих образовательных программах. За его обучение люди платили от 60 тысяч до 12 миллионов рублей.

Образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары продавались через агрессивный маркетинг, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Шабутдинов возместил ущерб 137 пострадавшим. При этом часть потерпевших от его денег отказалась.

    Все новости