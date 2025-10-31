Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:52, 31 октября 2025Культура

На Украине начали запрещать западные фильмы с российскими звездами

На Украине запретили голливудские фильмы с российским актером Колокольниковым
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Игра престолов»

На Украине начали запрещать известные западные фильмы и сериалы, в которых снялся российский актер Юрий Колокольников. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Политика страны».

По информации источника, некоторые стриминговые сервисы по требованию украинского Минкульта удалили четвертый сезон «Игры престолов» и третий сезон «Белого лотоса». Также были заблокированы для просмотра на территории страны фильмы «Довод» Кристофера Нолана и «Крейвен-охотник» от студии Marvel.

Также известно, что Колокольников был включен СБУ в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Кроме того, на Украине не вышел в прокат новый фильм Даррена Аронофски «Поймать с поличным».

Ранее стало известно, что российский артист, исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский попал в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Названы самые популярные смартфоны в мире

    Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости