На Украине начали запрещать западные фильмы с российскими звездами

На Украине запретили голливудские фильмы с российским актером Колокольниковым

На Украине начали запрещать известные западные фильмы и сериалы, в которых снялся российский актер Юрий Колокольников. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Политика страны».

По информации источника, некоторые стриминговые сервисы по требованию украинского Минкульта удалили четвертый сезон «Игры престолов» и третий сезон «Белого лотоса». Также были заблокированы для просмотра на территории страны фильмы «Довод» Кристофера Нолана и «Крейвен-охотник» от студии Marvel.

Также известно, что Колокольников был включен СБУ в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Кроме того, на Украине не вышел в прокат новый фильм Даррена Аронофски «Поймать с поличным».

Ранее стало известно, что российский артист, исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский попал в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).