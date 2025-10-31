На Западе рассказали о сделавшем стратегический арсенал России недосигаемым для США оружии

L’antidiplomatico: Ракета «Буревестник» сделала арсенал РФ недосягаемым для США

Новая российская военная разработка — крылатая ракета «Буревестник» — сделала стратегический арсенал РФ недосягаемым для Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в статье для L’Antidiplomatico обозреватель Джузеппе Масала.

«Это настоящий переломный момент, который делает устаревшими все противоракетные системы, которые предназначены для сбивания ракет с баллистической траекторией, но совершенно бессильны против ракет, летящих низко над землей», — указано в материале.

По словам эксперта, на фоне наличия у России таких передовых систем, как «Буревестник», а также целого класса гиперзвуковых ракет, вооружение Пентагона выглядит устаревшим.

«Отставание США в этом стратегическом направлении военных исследований можно назвать катастрофическим. Это неумолимый признак упадка», — подчеркнул Масала.

Обозреватель также оценил возможность заключения нового договора между Москвой и Вашингтоном. По его словам, пусть Соединенные Штаты и осознают преимущество РФ в этой сфере, они никогда не признают этого. В ситуации, когда переговоры приведут США к положению подчинения в военном и экономическом плане, американские власти никогда не согласятся на переговоры.