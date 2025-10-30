Наука и техника
21:35, 30 октября 2025

В Британии заявили о невозможности перехватить «Буревестник»

Spectator: ПРО «Золотой купол» не сможет перехватить ракету «Буревестник»
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Средства противоракетной обороны, в том числе разрабатываемый США «Золотой купол», не смогут перехватить российскую ракету «Буревестник». Об этом заявил британский политолог Марк Гелеотти в статье для издания Spectator.

Эксперт напомнил, что ракета «Буревестник» способна маневрировать на высоте не более 50 метров и ее дальность полета превышает показатели обычных крылатых ракет.

«Это будет означать, что ее не смогут перехватить системы обороны против баллистических ракет, в том числе "Золотой купол", который хвалит (президент США) Дональд Трамп, так как они поражают ракеты, которые находятся на больших высотах», — написал Гелеотти.

26 октября президент России Владимир Путин рассказал, что испытания «Буревестника» успешно завершены. Он подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». По словам главы государства, все ключевые задачи испытаний выполнены.

