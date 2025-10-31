Названа сумма материнского капитала на второго ребенка в 2026 году

Татьяна Буцкая: Материнский капитал на второго ребенка составит 974 100 рублей

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новостями сообщила, что семьи, которые не получали выплату за рождение первенца, смогут в 2026 году получить маткапитал на второго ребенка в сумме 974 100 рублей.

До этого Татьяна Буцкая также рассказала, что на первого ребенка в 2026 году размер материнского капитала составит 737 205 рублей, а в 2027 году эта сумма может вырасти до 766 693,3 рубля, а в 2028 году — до 797 361,03 рубля.

