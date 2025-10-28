Россия
Будущим родителям раскрыли сумму маткапитала на первого ребенка в 2026 году

Буцкая: Маткапитал на первого ребенка в 2026 году составит 737 205 рублей
Фото: ru.freepik.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новостями сообщила сумму материнского капитала на первого ребенка, в 2026 году она составит 737 205 рублей. Это почти на 50 тысяч рублей больше, чем в текущем году (690 266, 95 рубля).

В 2027 году размер маткапитала может вырасти до 766 693,3 рубля, а в 2028 году — до 797 361,03 рубля. Такие цифры следуют из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который был принят Госдумой в первом чтении 22 октября.

Ранее «Лента.ру» рассказала о том, кто и как может получить материнский капитал, на что его можно потратить, можно ли его обналичить, а также о главных нововведениях материнского капитала.

