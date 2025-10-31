Названы признаки слежки и шпионов в телефоне

Марина Холод: Регулярное эхо в телефоне может быть признаком слежки

Внештатный научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод рассказала агентству «Прайм», как распознать, что телефон прослушивают. Один из признаков — эхо.

Также по словам эксперта, стоит обратить внимание на другие посторонние звуки, например, такие как регулярные щелчки, отдаленные голоса и статические помехи. Если говорить об эхо, то, конечно, оно может быть и из-за плохой связи, но, если такое случается только при разговоре с определенным абонентом или в конкретном месте — это должно вызвать подозрение.

Помимо звуков, последствиями «телефонной слежки» могут быть задержки в работе устройства при приеме вызова или перед началом разговора. А может и наоборот — подозрительная активность устройства. Если телефон самопроизвольно начинает включаться, выключаться или перезагружаться, если срабатывает подсветка, запускаются приложения, когда вы не пользуетесь устройством. В таком случае тоже стоит заподозрить прослушку и вероятные утечки данных.

Вредоносное программное обеспечение или шпионское приложение в вашем телефоне также может стать причиной аномально быстрой потери зарядки. Поэтому стоит отслеживать скорость работы телефона.

Марина Холод советует не скачивать приложения из сомнительных источников, не переходить по непроверенным ссылкам и не открывать неизвестные файлы.

Ранее в экосистеме Android нашли вирус, который может воровать деньги из банковских приложений пользователей. Программа способна перехватывать на смартфонах SMS-сообщения для авторизации в сервисах.