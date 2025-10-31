Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:09, 31 октября 2025Экономика

Нью-Йорк затопило после рекордных ливней

NYP: В Нью-Йорке рекордные ливни унесли жизни двух человек
Виктория Клабукова

Фото: Spencer Platt / Getty Images

На Нью-Йорк обрушились мощнейшие ливни. Непогода, помимо повреждения инфраструктуры, привела к человеческим жертвам, пишет New York Post (NYP).

Накрывшие Нью-Йорк дожди стали рекордными — прежний рекорд продержался больше века. По сведениям Национальной метеослужбы, в Центральном парке 30 октября выпало 45 миллиметров осадков, тогда как в 1917 году показатель составил 41 миллиметр. Еще один рекорд побили осадкомеры у аэропорта Ла-Гуардия — там выпало 50 миллиметров дождевой воды против 30 миллиметров в 1955 году.

С нестихающими дождями городские ливневки не справляются: затоплены целые улицы, уровень воды доходит до пояса. Потоки воды устремились и в подземку — залито несколько станций метрополитена. В ряде районов города наблюдаются перебои с электричеством. На северо-востоке США отменили больше тысячи авиарейсов, пассажиры аэропортов Джона Кеннеди и Ла-Гуардия столкнулись с массовыми задержками.

По прогнозам синоптиков, шторм уже с 31 октября начнет перемещаться в сторону Новой Англии. Как считают специалисты, ненастье, ударившее по Нью-Йорку, не связано с ураганом «Мелисса», который бушевал в Карибском бассейне.

Ураган «Мелисса» накрыл Карибское побережье в конце октября. От непогоды серьезно пострадали сельско-хозяйственные районы Ямайки и туристический кластер острова в Негриле. Ямайку объявили зоной стихийного бедствия. На Кубе эвакуировали больше 700 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Раскрыто число нанесенных Россией за неделю массированных и групповых ударов по Украине

    Песков рассказал о разбитых претензиях США по одному договору

    РЖД объяснили свою убыточность платежами по кредитам

    «Ростех» разработал портативный обнаружитель дронов

    Армия России овладела еще одним населенным пунктом в Днепропетровской области

    Появились подробности о взятии под контроль населенного пункта в зоне СВО

    Нью-Йорк затопило после рекордных ливней

    В Кремле рассказали об ожидании от поездки Мишустина в Китай

    Украинский музыкант объяснил свой призыв к военному перевороту в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости