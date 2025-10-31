Нью-Йорк затопило после рекордных ливней

NYP: В Нью-Йорке рекордные ливни унесли жизни двух человек

На Нью-Йорк обрушились мощнейшие ливни. Непогода, помимо повреждения инфраструктуры, привела к человеческим жертвам, пишет New York Post (NYP).

Накрывшие Нью-Йорк дожди стали рекордными — прежний рекорд продержался больше века. По сведениям Национальной метеослужбы, в Центральном парке 30 октября выпало 45 миллиметров осадков, тогда как в 1917 году показатель составил 41 миллиметр. Еще один рекорд побили осадкомеры у аэропорта Ла-Гуардия — там выпало 50 миллиметров дождевой воды против 30 миллиметров в 1955 году.

С нестихающими дождями городские ливневки не справляются: затоплены целые улицы, уровень воды доходит до пояса. Потоки воды устремились и в подземку — залито несколько станций метрополитена. В ряде районов города наблюдаются перебои с электричеством. На северо-востоке США отменили больше тысячи авиарейсов, пассажиры аэропортов Джона Кеннеди и Ла-Гуардия столкнулись с массовыми задержками.

По прогнозам синоптиков, шторм уже с 31 октября начнет перемещаться в сторону Новой Англии. Как считают специалисты, ненастье, ударившее по Нью-Йорку, не связано с ураганом «Мелисса», который бушевал в Карибском бассейне.

Ураган «Мелисса» накрыл Карибское побережье в конце октября. От непогоды серьезно пострадали сельско-хозяйственные районы Ямайки и туристический кластер острова в Негриле. Ямайку объявили зоной стихийного бедствия. На Кубе эвакуировали больше 700 тысяч человек.