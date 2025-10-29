На Карибское побережье обрушился мощный ураган

На Кубу и Ямайку обрушился мощный ураган «Мелисса»

Карибское побережье оказалось во власти мощного урагана. О разгуле стихии пишет Guardian.

Вихрь, которому дали имя «Мелисса», ударил по Ямайке. В отличие от других ураганов, этот движется медленно, буквально терзая остров: массово валятся деревья, дороги размыты, повсюду разбросаны крыши домов. Большая часть острова лишилась электричества. Сильнее всего от ненастья пострадал сельскохозяйственный район страны — пронесшийся ураган мог полностью уничтожить агропромышленный комплекс острова. «Все, что попало в эпицентр, все затопило, все снесло. Там не осталось практически домов целых, от слова совсем», — высказались проживающие на Ямайке россияне. Ураган накрыл также поселение Негрил на севере острова, где сосредоточено 80 процентов туристического потока. В округе Санта-Катарина порывом ветра снесло больницу, оставив от нее лишь стены.

Премьер-министр страны объявил Ямайку зоной стихийного бедствия, Организация Объединенных Наций (ООН) планирует сбросить с воздуха две тысячи комплектов гуманитарной помощи, как только будет возобновлено авиасообщение.

Следом ураган настиг кубинцев. На фоне усиливающегося шторма президент республики Мигель Диас-Канель объявил об эвакуации свыше 700 тысяч человек. На всей восточной части Кубы, которая принимает на себя основной удар, отключено электроснабжение. На территории от Сантьяго до Гуантанамо, откуда эвакуировано больше трети населения, наблюдается значительное затопление низменных районов. Гаване разрушительный ураган не грозит. Необычное усиление урагана «Мелисса» климатологи считают симптомом быстрого нагревания Мирового океана.

В середине октября крупное наводнение накрыло другую латиноамериканскую страну, Мексику. Оно унесло жизни 64 человек, 65 человек пропали без вести.