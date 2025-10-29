Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 29 октября 2025Экономика

На Карибское побережье обрушился мощный ураган

На Кубу и Ямайку обрушился мощный ураган «Мелисса»
Виктория Клабукова

Фото: Norlys Perez / Reuters

Карибское побережье оказалось во власти мощного урагана. О разгуле стихии пишет Guardian.

Вихрь, которому дали имя «Мелисса», ударил по Ямайке. В отличие от других ураганов, этот движется медленно, буквально терзая остров: массово валятся деревья, дороги размыты, повсюду разбросаны крыши домов. Большая часть острова лишилась электричества. Сильнее всего от ненастья пострадал сельскохозяйственный район страны — пронесшийся ураган мог полностью уничтожить агропромышленный комплекс острова. «Все, что попало в эпицентр, все затопило, все снесло. Там не осталось практически домов целых, от слова совсем», — высказались проживающие на Ямайке россияне. Ураган накрыл также поселение Негрил на севере острова, где сосредоточено 80 процентов туристического потока. В округе Санта-Катарина порывом ветра снесло больницу, оставив от нее лишь стены.

Премьер-министр страны объявил Ямайку зоной стихийного бедствия, Организация Объединенных Наций (ООН) планирует сбросить с воздуха две тысячи комплектов гуманитарной помощи, как только будет возобновлено авиасообщение.

Следом ураган настиг кубинцев. На фоне усиливающегося шторма президент республики Мигель Диас-Канель объявил об эвакуации свыше 700 тысяч человек. На всей восточной части Кубы, которая принимает на себя основной удар, отключено электроснабжение. На территории от Сантьяго до Гуантанамо, откуда эвакуировано больше трети населения, наблюдается значительное затопление низменных районов. Гаване разрушительный ураган не грозит. Необычное усиление урагана «Мелисса» климатологи считают симптомом быстрого нагревания Мирового океана.

В середине октября крупное наводнение накрыло другую латиноамериканскую страну, Мексику. Оно унесло жизни 64 человек, 65 человек пропали без вести.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Ушедший из России автогигант провел тайную встречу с местными дилерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости