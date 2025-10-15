Экономика
20:29, 15 октября 2025

Стало известно число жертв наводнений в Мексике

В Мексике наводнения унесли жизни 64 человек, 65 пропали без вести
Виктория Клабукова

Фото: Tonatiuh Navarro / Reuters

Сильные ливни, обрушившиеся на Мексику, привели к масштабным наводнениям. О последствиях стихийного бедствия пишет Reuters.

Тропические ливни, накрывшие страну на прошлой неделе, привели к оползням и наводнениям в центральных штатах и на побережье Мексиканского залива. Обильные осадки выпали под конец сезона дождей, когда почва была сильно размыта, а уровень воды в реках — критическим. Вдобавок к этому времени синоптики уже были заняты погодной обстановкой на Тихоокеанском побережье, где разбушевались штормы и ураганы.

В результате наводнения разрушено порядка 100 тысяч домов. По последним подсчетам, стихия унесла жизни как минимум 64 человек, пропавшими без вести числятся еще 65 человек. Сильнее всего пострадали штаты Идальго и Веракрус. Так, в Идальго наводнения не пережил 21 человек, 43 пропали без вести. В Веракрусе зарегистрировано 29 погибших и 18 пропавших без вести. Обрушились несколько мостов, в городах пяти штатов произошло отключение электричества. Еще одной проблемой для местных властей стала угроза еще большего распространения таких вирусов, как лихорадка денге — комары, которые являются переносчиками заболевания, размножаются в стоячей воде.

Ранее мощный тайфун «Халонг» накрыл Аляску. Из-за штормовых нагонов в дельте Юкон-Кускоквим затопило несколько населенных пунктов. Дома смывало с фундамента, некоторые уносило вместе с жильцами.

