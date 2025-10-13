Экономика
14:54, 13 октября 2025Экономика

Мощный тайфун обрушился на Аляску

На западное побережье Аляски обрушился тайфун «Халонг»
Виктория Клабукова

Кадр: Associated Press / YouTube

Тайфун «Халонг» на своем исходе обрушил сокрушительные волны на Аляску. Об этом сообщает Alaska Public Media.

Шторм накрыл западное побережье штата, по данным метеослужб, порывы ветра достигали 33 метров в секунду. Из-за нагонов в дельте Юкон-Кускоквим затопило населенные пункты Кипнук, Квигиллингок и Напакиак. Восемь домов смыло с фундамента и унесло паводковыми водами, некоторые прямо вместе с жильцами. Несколько людей ранило летящими обломками конструкций. Три человека числятся пропавшими без вести. На поиски пострадавших отправлено пять вертолетов и два самолета Национальной гвардии и Береговой охраны.

Как отмечается, метеорологи не могли предвидеть таких разрушений. Траектория, по которой двигался тайфун, не соответствовала изначальным прогнозам. Согласно ожиданиям специалистов, шторм продолжит двигаться на север, к морю Бофорта, где начнет терять силу.

Ранее тайфун «Матмо» застал врасплох Вьетнам. На севере страны ливни привели к паводкам на реках, многочисленным оползням и затоплению улиц. В результате непогоды было повреждено больше 4,8 тысячи домов. Стихия унесла жизни по меньшей мере восьми граждан.

