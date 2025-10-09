Экономика
17:19, 9 октября 2025

Последствия очередного наводнения во Вьетнаме оценили

Во Вьетнаме супертайфун унес жизни восьми человек и повредил больше 4 тыс. домов
Виктория Клабукова

Фото: Stringer / Reuters

Тайфун «Матмо», принесший штормовые ливни, спровоцировал масштабное наводнение во Вьетнаме. О последствиях разгула стихии пишет Associated Press.

Обрушившиеся на север страны ливни привели к паводкам на реках, многочисленным оползням и затоплению целых улиц. Несколько районов города Тхайнгуен вблизи реки Кау оказались изолированы прибывающей водой. В эпицентре ненастья оказалась столица Ханой. По подсчетам местных СМИ, в результате непогоды было повреждено больше 4,8 тысячи домов.

Стихия унесла жизни по меньшей мере восьми граждан. В провинциях Каобанг и Тханьхоа три человека попали под завалы из-за схода оползней. Четыре человека, как сообщается, утонули в городах Тханьхоа и Тхайнгуен. Еще один человек не пережил удара молнии в городе Бакнинь.

Дожди утихли в среду, 8 октября, однако угроза наводнения сохранится в низинных районах вплоть до выходных. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил о выделении 5,3 миллиона долларов на помощь пострадавших регионам.

Последнее сильное наводнение произошло в Ханое 30 сентября. Супертайфун под названием «Буалой» унес жизни по крайней мере полусотни человек, а ущерб достиг 600 миллионов долларов.

