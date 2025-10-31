Мир
Орбан высказался о поддержке Украины Евросоюзом

Орбан заявил, что тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что лидеры стран Евросоюза, оказывающие поддержку Киеву, толкают Европу к военному столкновению.

«Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну», — отметил Орбан, добавив, что Евросоюз хочет оказывать помощь Киеву за счет бюджетов стран Европы, поскольку «у самого Брюсселя денег нет».

Орбан провел параллель между текущей обстановкой в Европе и событиями, которые предшествовали Первой и Второй мировым войнам.

«Сегодня Европа движется к войне», — заключил он.

27 октября Орбан заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить санкции против нефтяного сектора России. По его словам, введение новых ограничений против российского нефтяного сектора было ошибкой Трампа. Он заверил, что постарается найти выход из этой ситуации, особенно для своей страны.

