Орбан отправится в Вашингтон для обсуждения с Трампом встречи США и России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправится в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом встречу США и России в Будапеште и добиться освобождения от американских энергетических санкций. Об этом заявил глава администрации Орбана Гергей Гуйяш, передает Reuters.

Переговоры назначены на 7 ноября. По словам Гуйяша, два лидера заключат соглашения о сотрудничестве в области энергетики, оборонной промышленности, экономики и финансов.

«Эта встреча также предоставляет главам двух государств возможность... определить дорожную карту, которая могла бы привести к американо-российской встрече и посредством этого к российско-украинскому мирному соглашению», — отметил он.

Ранее Орбан заявил, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом санкции против нефтяного сектора России. По словам политика, введение санкций против российского нефтяного сектора было ошибкой Трампа. Премьер Венгрии заверил, что постарается найти выход из этой ситуации, особенно для своей страны.

Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.