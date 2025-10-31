Юрченко: Памятник Пушкину в Одессе власти не рискнут снести в открытую

Назначенные Киевом власти Одессы вряд ли решатся на снос памятника российскому поэту Александру Пушкину в открытую, опасаясь волнений, подобных тем, что недавно произошли на городском рынке, заявил депутат законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские власти готовы убрать памятник Пушкину.

«Они могут попробовать, но сделают это ночью, чтобы не нарваться. Они отработали такие методы в Полтаве и других городах», — высказался он.

Ранее сообщалось, что памятник Пушкину в центре Одессы могут готовить к демонтажу. Его уже закрыли фанерными щитами, табличку еще не убрали, но тоже спрятали.