10:05, 31 октября 2025Россия

Объявлено о поражении стратегической системы безопасности США от России

Военэксперт Шурыгин: РФ забила гвоздь в крышку гроба стратегической системы США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия забила гвоздь в крышку гроба стратегической системы США. О том, что Штаты потерпели поражение, заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, его слова приводит портал «Смотрим».

По словам Шурыгина, первым сигналом для США стало испытание ракеты «Буревестник», а тестовый запуск беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон» забил последний гвоздь в крышку гроба пока еще не построенной системы защиты США «Золотой купол».

Военэксперт добавил, что в мире не существует систем, которые могли бы противостоять российскому «Посейдону».

26 октября президент России Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Спустя два дня, 28 октября, он сообщил о проведении испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Президент рассказал, что при испытаниях аппарата впервые удалось не только запустить его стартовым двигателем с подводной лодки-носителя, но и задействовать атомную энергетическую установку.

    Все новости