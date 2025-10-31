Россиянам напомнили о возможности любого родственника уйти в отпуск по уходу за ребенком

Бессараб: В РФ нет ограничений по родственникам, которые могут уйти в декрет

В России нет ограничений по родственникам, которые могут уйти в отпуск по уходу за ребенком. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«У нас семейное законодательство не ограничивает родственников, которые могут осуществлять уход за малышом. При этом учитывать пенсионные баллы и стаж могут только работающим родителям — либо маме, либо папе. При этом бабушка, дедушка или любой другой родственник может принимать участие в воспитании ребенка», — сообщила Бессараб.

Ранее сенатор Наталия Косихина также рассказала, что периоды декретного отпуска входят в трудовой стаж и позволяют сохранить право на получении пенсии. Она напомнила, что за каждый год ухода одним из родителей за ребенком до достижения им полутора лет назначается определенное количество пенсионных коэффициентов: 1,8 — за первым ребенком, 3,6 — за вторым ребенком, 5,4 — за третьим и последующими.

Косихина отметила, что декретный отпуск может даже увеличить будущую пенсию, если за него будет начислено больше пенсионных баллов, чем за трудовую деятельность.