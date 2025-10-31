Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:48, 31 октября 2025Силовые структуры

Следствие раскрыло новые преступления пожизненно осужденного Ангарского маньяка

Ангарского маньяка Михаила Попкова осудят за расправы 2008 года
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Иркутской области предстанет перед судом пожизненно осужденный Михаил Попков, известный как Ангарский маньяк. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, новое дело, которое предстоит рассмотреть в суде, было возбуждено еще в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин, с которыми разделался маньяк. Ввиду идентичности почерка злоумышленника, следователям удалось установить причастность Попкова к этим расправам.

Следствие полагает, что расправа произошла в августе 2008 года, когда обвиняемый менял пробитое колесо и встретил двух не знакомых 27-летних женщин. Ему показалось, что дамы в состоянии наркотического опьянения. После этого он по очереди усадил их в машину и удушил с помощью веревки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Ангарский маньяк», заявил, что из-за большого количества убийств они у него накладывались одно на другое.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске. К этому ради спасения солдат призывал украинский офицер

    Экспорт российских нефтепродуктов рухнул до минимума

    Россиянина-диверсанта обнаружили в следовавшем в Белгородскую область поезде

    На Западе назвали условие приезда Зеленского в Москву

    В Подмосковье жертвами догхантеров стали десятки собак

    ВСУ создали подземный город

    Следствие раскрыло новые преступления пожизненно осужденного Ангарского маньяка

    «Самая сексуальная в мире судья» показала ягодицы в крошечных стрингах

    США выведут часть войск из трех стран Европы

    Раскрыта реакция следователей на массовое ДТП с жертвами в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости