Следствие раскрыло новые преступления пожизненно осужденного Ангарского маньяка

Ангарского маньяка Михаила Попкова осудят за расправы 2008 года

В Иркутской области предстанет перед судом пожизненно осужденный Михаил Попков, известный как Ангарский маньяк. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, новое дело, которое предстоит рассмотреть в суде, было возбуждено еще в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин, с которыми разделался маньяк. Ввиду идентичности почерка злоумышленника, следователям удалось установить причастность Попкова к этим расправам.

Следствие полагает, что расправа произошла в августе 2008 года, когда обвиняемый менял пробитое колесо и встретил двух не знакомых 27-летних женщин. Ему показалось, что дамы в состоянии наркотического опьянения. После этого он по очереди усадил их в машину и удушил с помощью веревки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Ангарский маньяк», заявил, что из-за большого количества убийств они у него накладывались одно на другое.