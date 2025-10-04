Силовые структуры
Ангарский маньяк раскрыл детали убийства женщин

Ангарский маньяк Попков заявил, что убийства у него накладывались одно на другое
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Самый кровавый серийный убийца России Михаил Попков, известный как Ангарский маньяк, заявил, что из-за большого количества убийств они у него накладывались одно на другое. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомились РИА Новости.

В частности, одной из жертв маньяка стала 36-летняя уборщица одной из ангарских школ. Попков рассказал, что в 2011 году встретил ее в парке «Современник», поссорился с женщиной, решил ее убить и начал преследовать.

«Затем все происходило быстро, он точно последовательность событий не помнит, так как прошло много времени, и у него было совершено много убийств женщин, они накладываются одно на другое», — говорится в документах.

Ранее дело, возбужденное по данному факту, передали в суд. Попков убил потерпевшую топором, затем облил ее горючей жидкостью, поджег и ушел с места преступления. Отмечается, что в апреле он признал вину и дал показания.

