Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес в честь Хеллоуина

Украинская модель Анастасия Покрищук в откровенном виде снялась на Хеллоуин

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами в откровенном виде снялась в честь Хеллоуина. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, запечатлела себя в зеркале. Она предстала перед камерой топлес, в юбке и с кожаным поясом на талии. При этом манекенщица заклеила крест-накрест соски черным скотчем.

Также блогерша распустила волосы и нанесла соответствующий празднику макияж — в том числе обвела губы черным карандашом.

Ранее в октябре блогерши Симона и Мадлен Хольцнагель, которых прозвали «самыми сексуальными сестрами Австралии» в сети, поделились снимком в откровенных образах.