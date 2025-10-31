Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:42, 31 октября 2025Культура

Украинская певица Приходько пригрозила Киеву гражданской войной

Певица Приходько: Нападки на русскоязычных приведут Украину к гражданской войне
Андрей Шеньшаков

Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

Украинская певица Анастасия Приходько назвала нападки на русскоязычных жителей Украины дорогой к гражданской войне. Ее слова, сказанные украинским СМИ, приводит ТАСС.

Артистка известна по участию в российском проекте «Фабрика звезд», она также представляла Россию на вокальном конкурсе «Евровидение» в 2009 году.

«Мне кажется, такие люди ведут нашу страну к гражданской войне. Каждый решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать», — заявила Приходько.

Таким образом она отреагировала на слова некоторых местных блогеров, которые «не видят проблемы в том, что ее дети могут избить русскоговорящего ребенка».

Ранее стало известно, что украинская певица подверглась критике из-за поздравления мужа с годовщиной свадьбы на русском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Хирург раскрыл правду о пластике 43-летней Алены Водонаевой

    Россиянин провез Cartier в кроссовке и попался таможенникам Москвы

    Стало известно об ожесточенном сопротивлении ВСУ на одном из участков боевых действий

    Украинская певица Приходько пригрозила Киеву гражданской войной

    Число отравившихся в столовой в Петербурге резко выросло

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости