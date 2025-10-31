Украинская певица Приходько пригрозила Киеву гражданской войной

Певица Приходько: Нападки на русскоязычных приведут Украину к гражданской войне

Украинская певица Анастасия Приходько назвала нападки на русскоязычных жителей Украины дорогой к гражданской войне. Ее слова, сказанные украинским СМИ, приводит ТАСС.

Артистка известна по участию в российском проекте «Фабрика звезд», она также представляла Россию на вокальном конкурсе «Евровидение» в 2009 году.

«Мне кажется, такие люди ведут нашу страну к гражданской войне. Каждый решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать», — заявила Приходько.

Таким образом она отреагировала на слова некоторых местных блогеров, которые «не видят проблемы в том, что ее дети могут избить русскоговорящего ребенка».

Ранее стало известно, что украинская певица подверглась критике из-за поздравления мужа с годовщиной свадьбы на русском языке.