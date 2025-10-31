Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 31 октября 2025Мир

В Польше рассказали о вечной войне с Россией

Экс-глава разведки Кравчик: Польша давно ведет гибридную войну с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша давно ведет гибридную войну с Россией, которая началась задолго до украинского конфликта. Об этом заявил бывший руководитель Агентства разведки Польши полковник Петр Кравчик в интервью польскому изданию Wyborcza.

«Гибридный конфликт практически не прекращается с тех пор, как мы стали независимым государством», — заявил Кравчик.

Бывший глава разведки добавил, что гибридный конфликт якобы начался после вывода российских войск из Восточной Германии и других стран Варшавского договора, в том числе Польши. По словам Кравчика, он «продолжается с разной степенью интенсивности», однако в настоящее время достиг своего пика.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у России есть преимущество перед Западом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Солистка «Города 312» прокомментировала первое после инсульта выступление

    Вероятность резкого снижения ключевой ставки в России оценили

    Получившего смертельное ранение россиянина за месяц не смогли эвакуировать с СВО

    Названа причина запрета на проезд электромобилей по Крымскому мосту

    Стало известно о подписании РПЛ многомиллиардного контракта с «Матч ТВ»

    В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости