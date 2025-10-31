В Польше рассказали о вечной войне с Россией

Экс-глава разведки Кравчик: Польша давно ведет гибридную войну с Россией

Польша давно ведет гибридную войну с Россией, которая началась задолго до украинского конфликта. Об этом заявил бывший руководитель Агентства разведки Польши полковник Петр Кравчик в интервью польскому изданию Wyborcza.

«Гибридный конфликт практически не прекращается с тех пор, как мы стали независимым государством», — заявил Кравчик.

Бывший глава разведки добавил, что гибридный конфликт якобы начался после вывода российских войск из Восточной Германии и других стран Варшавского договора, в том числе Польши. По словам Кравчика, он «продолжается с разной степенью интенсивности», однако в настоящее время достиг своего пика.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у России есть преимущество перед Западом.