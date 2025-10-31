В Роскомнадзоре опровергли сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму

Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму

В четверг, 30 октября, телеком-оператор «Волна» сообщил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp заблокированы в Крыму. Об этом сообщило РИА Новости. Однако Роскомнадзор опроверг эту информацию, отмечает РБК.

«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы», — сообщило ведомство, комментируя возможную блокировку зарубежных мессенджеров в Крыму.

При этом 22 октября Роскомнадзор сообщал о частичном ограничении WhatsApp и Telegram на юге России. Однако в ведомстве объяснили, что эта мера необходима для борьбы с киберпреступниками, сообщало РБК.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — говорится в сообщении.

Позднее оператор мобильной связи «Волна» сообщил, что прежде опубликованная информация о возможных ограничениях WhatsApp и Telegram не являлась заявлением об их блокировке. Пресс-служба компании заявила, что мессенджеры перестали работать из-за сбоя.

«Прочтение данной информации в подобном ключе не является корректным. Проблемы в работе иностранных мессенджеров, в частности Telegram, вызваны кратковременным техническим сбоем в работе самого сервиса»,— уточнили в компании в диалоге с «Коммерсант» («Ъ»).

По данным МВД, анализ статистических сведений показывает, что сегодня значительное число преступлений совершается с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей. При этом лидерами являются зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp, сообщают «Известия».

В первом полугодии 2025 года количество угнанных аккаунтов Telegram выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщал «Коммерсант» («Ъ»).

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин («Единая Россия») ранее заявлял, что число жертв мошенников в WhatsApp среди россиян выросло в 3,5 раза.

Сообщение о том, что в Крыму частично ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp, получила широкое распространение в СМИ, в том числе об этом написали РИА Новости и РБК.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».