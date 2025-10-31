В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

В Башкирии на трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП с участием пикапа JMC Vigus и большегруза Scania. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 40-летний водитель, управляя автомобилем JMC Vigus, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Scania», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали два человека. Водителя пикапа спасти не удалось, 39-летнюю пассажирку госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

