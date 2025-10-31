Россия
Четверо россиян стали жертвами аварии с участием фуры и легковушки

В Амурской области четыре человека стали жертвами аварии с участием фуры
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Амурской области»

В Амурской области четыре человека стали жертвами аварии с участием фуры и легкового автомобиля на трассе «ЧитаХабаровск». Об этом сообщили в региональной прокуратуре по российскому региону.

В ведомстве пояснили, что на 1668-м километре автодороги «Чита — Хабаровск» столкнулись большегруз Volvo и легковушка Toyota Ipsum.

В результате ДТП водитель иномарки и его пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Управлявший грузовиком мужчина не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что в Туве в ДТП с автобусом пострадали десять человек, семерых из них госпитализировали.

Еще раньше в Приамурье десять человек пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика-рефрижератора.

