Четверо россиян стали жертвами аварии с участием фуры и легковушки

В Амурской области четыре человека стали жертвами аварии с участием фуры

В Амурской области четыре человека стали жертвами аварии с участием фуры и легкового автомобиля на трассе «Чита — Хабаровск». Об этом сообщили в региональной прокуратуре по российскому региону.

В ведомстве пояснили, что на 1668-м километре автодороги «Чита — Хабаровск» столкнулись большегруз Volvo и легковушка Toyota Ipsum.

В результате ДТП водитель иномарки и его пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Управлявший грузовиком мужчина не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что в Туве в ДТП с автобусом пострадали десять человек, семерых из них госпитализировали.

Еще раньше в Приамурье десять человек пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика-рефрижератора.