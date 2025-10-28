Россия
В российском регионе в ДТП с автобусом пострадали десять человек

В Туве в ДТП с автобусом пострадали десять человек, семерых госпитализировали
Анна Щербакова
В Пий-Хемском районе в Туве в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с автобусом пострадали десять человек, семерых из них госпитализировали, передает ТАСС.

В региональном управлении МВД России отметили, что 62-летний мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса Toyota Hiace, на 770-м километре автодороги Р-257 «Енисей» не справился с управлением. Он съехал с трассы, после чего транспортное средство опрокинулось.

Пострадавшим в ДТП пассажирам медики начали оказывать всю необходимую помощь. В других обстоятельствах разбираются сотрудники полиции, разъяснили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Приамурье десять человек пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика-рефрижератора.

Водителя автобуса не выжил. Другим раненым оказали помощь в медицинских учреждениях региона.

    Все новости