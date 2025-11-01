1 ноября в России празднуют День менеджера и День судебного пристава. Жители Мексики и Центральной Америки отмечают День мертвых. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 1 ноября 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День судебного пристава в России

Праздник был установлен в 2009 году в память об учреждении института судебных приставов в Российской империи. В 1865 году Александр II своим указом закрепил полномочия и обязанности приставов.

В настоящее время судебные приставы по-прежнему выполняют ряд важных задач: следят за исполнением постановлений суда, определяют размер имущества должников, а также имеют право принудительно взыскать его для погашения долга

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

День менеджера

Слово «менеджер» происходит от английского «управлять» — так называют специалистов по управлению персоналом или бизнес-процессами. Раньше менеджерами считались только управленцы высшей категории, но около 30 лет назад это понятие значительно расширилось.

Сейчас к менеджерам относят и продавцов бытовой техники, и руководителей подразделений внутри компаний, и топ-менеджеров. В отдельные профессии выделяют менеджеров по продажам, бренд-менеджеров, менеджеров по персоналу, PR-менеджеров и других специалистов.

Праздники в мире 1 ноября

День мертвых в Мексике

Один из самых колоритных праздников Мексики и Центральной Америки уходит корнями в языческие верования исконных жителей региона. Считается, что в первые дни ноября души умерших возвращаются с того света в свои дома. В их честь люди ставят «алтари»: фото почивших в окружении свечей, цветов и сладких угощений. Символ праздника — оранжевые бархатцы, мексиканцы верят, что эти цветы притягивают души.

Фото: Francisco Canedo / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 1 ноября

Международный день вегана;

День гадания на кофейной гуще.

Какой церковный праздник 1 ноября

Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского

Небесный покровитель болгарского народа родился примерно в 876-880 году. Согласно преданию, Иоанн рано остался сиротой, и ушел пастухом в «чужие люди». Однажды он потерял корову с теленком, за что был жестоко избит хозяином. С молитвой мальчик отыскал пропажу: теленок стоял на одном берегу реки Струмы, а вот корова оказалась на противоположном. Тогда Иоанн положил на воду свою одежду, начертал на ней крест и с теленком на руках перешел реку, как посуху. Увидев это чудо, богач щедро наградил Иоанна и отпустил его из своего дома.

Святой раздал свое имущество, покинул родные края и поселился отшельником в пещере. Через много лет он основал там Рыльскую обитель — один из красивейших монастырей Болгарии с удивительно яркими фресками, которые сохранились до наших дней.

Фото: Edal Anton Lefterov / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 1 ноября

Собор святых Архангельской митрополии;

День памяти блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна;

День памяти святого пророка Иоиля.

Приметы на 1 ноября

В народном календаре 1 ноября — Иванов день. На Руси в это время встречали зиму и готовили различные блюда из куриного мяса. В обязательном порядке подавали на стол курники — круглые пироги с курятиной из слоеного теста.

В этот день нельзя оборачиваться, заслышав шаги, — согласно поверьям, так нечистая сила пытается запутать человека.

Также не стоит 1 ноября сушить белье на улице — в него может залезть злой дух.

Чтобы не подхватить порчу, нельзя в этот день поднимать что-либо с земли.

Кто родился 1 ноября

Русский национальный герой, князь Дмитрий Пожарский вошел в историю как один из руководителей Второго народного ополчения и освободитель Москвы от поляков. При дворе новоизбранного царя Михаила Романова он стал ведущим полководцем и несколько раз возглавлял успешные походы против западных захватчиков.

В разные годы Дмитрий Пожарский возглавлял Ямской, Разбойный и Судный приказы. В конце жизни князь принял постриг под именем Кузьма в память о своем соратнике по ополчению.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский актер получил широкую известность благодаря роли Дэна Хамфри в телесериале «Сплетница». Также он снимался в популярных сериалах «Уилл и Грейс», «Сумеречная зона», «Пощечина», «Ты». Помимо прочего, Пенн Бэджли является фронтменом бруклинской группы MOTHXR.

Кто еще родился 1 ноября