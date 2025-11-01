Бензин в России заметно подешевел

Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 упали на 7,64 и 6,32 % за неделю

В конце октября основные виды автомобильных бензинов на Петербургской бирже заметно подешевели. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Несмотря на незначительное подорожание АИ-92 и АИ-95 30 октября и 1 ноября, за неделю ключевые виды моторного топлива в стране подешевели на 7,64 и 6,32 процента соответственно.

Ближе к 16:45 по московскому времени стоимость тонны АИ-92 по территориальному индексу европейской части России составила 65 232 рубля, а премиального АИ-95 — 72 960 рублей. Летнее дизельное топливо к тому времени подорожало на 0,23 процента, до 58 633 рублей за тонну. Межсезонное и зимнее дизтопливо, напротив, подешевело на 0,04 и 0,06 процента — до 58 231 и 76 014 рублей.

Несмотря на заметное удешевление основных видов автомобильных бензинов, говорить о преодолении топливного кризиса в России еще рано, сходятся во мнении эксперты. Негативные последствия атак украинских беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) все еще оказывают давление на внутренний рынок. Российские власти объясняют самое резкое падение стоимости топлива с осени 2024 года в том числе сезонным снижением спроса после летнего пика. Ради стабилизации предложения на внутреннем рынке ранее правительство продлило запрет на экспорт бензина (за исключением межгосударственных контрактов) до конца года.

Окончание туристического сезона действительно обычно приводит к заметному падению спроса на моторное топливо. Однако, поясняют эксперты, этот процесс носит постепенный характер, а вплоть до окончания второй половины октября биржевые цены на АИ-92, АИ-95 и дизтопливо на Петербургской бирже оставались стабильно высокими. Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов предупреждал, что нынешнее снижение цен на бензин является хрупкой тенденцией. Уже в начале следующего года, не исключает он, котировки моторного топлива в стране могут вновь устремиться вверх.