В России спрогнозировали ситуацию с ценами на бензин до конца года

Алтухов: Активная фаза снижения цен на бензин продлится до конца 2025 года

Цена на бензин может продолжить падать до конца 2025 года, но ситуация может измениться уже в январе 2026 года, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. В разговоре с «Лентой.ру» он пришел к выводу, что цены на моторное топливо будут более устойчивыми только концу первого — началу второго квартала 2026 года.

«Активная фаза снижения цен, скорее всего, продлится до конца 2025 года. В январе 2026 года из-за размера акцизов ситуация может измениться. Текущее снижение цен — это результат ручного управления рынком», — сказал Алтухов.

Полная стабилизация наступит, когда рынок адаптируется к новым условиям: отработает новый баланс между внутренним спросом и экспортными возможностями, а правительство найдёт способ компенсировать нефтяникам рост затрат без резкого скачка цен для потребителей, пояснил депутат.

Ориентировочно, некий новый устойчивый баланс может сформироваться к концу первого — началу второго квартала 2026 года, но он будет хрупким и сильно зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры и решений правительства Сергей Алтухов депутат

Он отметил, что текущая корректировка цен на топливо закономерна, так как происходит насыщение рынка за счет увеличения предложения. Кроме того, снижается сезонный спрос, так как закончился бархатный сезон — уменьшилось число туристов и автопутешествий, а также снизился трафик грузов в сторону портов из-за конъюнктуры на международных рынках, в первую очередь, стоимости зерна. Однако на сегодняшний день снижение цены на топливо тенденция, а не устойчивый тренд, подчеркнул Алтухов.

В ходе торгов в понедельник, 27 октября, стоимость основных видов автомобильных бензинов на Петербургской бирже начала падать. Ближе к 14:40 по московскому времени цены на бензин АИ-92 упали до отметки в 71 757 рублей за тонну. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 3,21 процента. Стоимость тонны премиального АИ-95, в свою очередь, осталась почти неизменной, продемонстрировав символическое снижение на 0,03 процента, до 79 622 рублей. Стоимость основных видов дизельного топлива к тому времени также упала.

Для сдерживания роста цен на бирже и стабилизации предложения на внутреннем рынке российские власти запретили вывозить бензин из страны до конца года. Несмотря на это, ряд регионов все равно столкнулся с различными ограничениями при покупке топлива в сентябре-октябре.