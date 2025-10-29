В России спрогнозировали ситуацию с ценами на бензин до конца года

Цена на бензин может продолжить падать до конца 2025 года, но ситуация может измениться уже в январе 2026 года, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. В разговоре с «Лентой.ру» он пришел к выводу, что цены на моторное топливо будут более устойчивыми только концу первого — началу второго квартала 2026 года.
«Активная фаза снижения цен, скорее всего, продлится до конца 2025 года. В январе 2026 года из-за размера акцизов ситуация может измениться. Текущее снижение цен — это результат ручного управления рынком», — сказал Алтухов.
Полная стабилизация наступит, когда рынок адаптируется к новым условиям: отработает новый баланс между внутренним спросом и экспортными возможностями, а правительство найдёт способ компенсировать нефтяникам рост затрат без резкого скачка цен для потребителей, пояснил депутат.
Ориентировочно, некий новый устойчивый баланс может сформироваться к концу первого — началу второго квартала 2026 года, но он будет хрупким и сильно зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры и решений правительства
Он отметил, что текущая корректировка цен на топливо закономерна, так как происходит насыщение рынка за счет увеличения предложения. Кроме того, снижается сезонный спрос, так как закончился бархатный сезон — уменьшилось число туристов и автопутешествий, а также снизился трафик грузов в сторону портов из-за конъюнктуры на международных рынках, в первую очередь, стоимости зерна. Однако на сегодняшний день снижение цены на топливо тенденция, а не устойчивый тренд, подчеркнул Алтухов.
В ходе торгов в понедельник, 27 октября, стоимость основных видов автомобильных бензинов на Петербургской бирже начала падать. Ближе к 14:40 по московскому времени цены на бензин АИ-92 упали до отметки в 71 757 рублей за тонну. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 3,21 процента. Стоимость тонны премиального АИ-95, в свою очередь, осталась почти неизменной, продемонстрировав символическое снижение на 0,03 процента, до 79 622 рублей. Стоимость основных видов дизельного топлива к тому времени также упала.
Для сдерживания роста цен на бирже и стабилизации предложения на внутреннем рынке российские власти запретили вывозить бензин из страны до конца года. Несмотря на это, ряд регионов все равно столкнулся с различными ограничениями при покупке топлива в сентябре-октябре.