Блондин в розовом худи на видео назвал причину конфликта в московском метро

В Москве блондин распылил баллончик в метро и объяснил случившееся на видео

В Москве 22-летний уроженец Иркутской области, распыливший балончик в ходе конфликта на станции метро «Киевская», на видео объяснил произошедшее. Ролик «Ленте.ру» предоставили в ГУ МВД по Москве.

На кадрах видно, как блондин в розовом худи распылил аэрозоль на платформе метро и бросился бежать. На кадрах допроса задержанный рассказал, что у него случилась ссора с пассажиром, которому не понравился его внешний вид. Тогда испугавшийся юноша применил перцовый баллончик, который носит для самообороны.

Ранее драка двух мужчин в вагоне московского метро попала на видео.