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14:04, 25 декабря 2023Россия

Мужчины подрались в вагоне метро Москвы и попали на видео

В Москве двое мужчин подрались в вагоне метро

В Москве двое мужчин поругались и подрались в вагоне метро. Видео конфликта опубликовала прокуратура Москвы в Telegram.

Судя по записи, драка произошла не менее месяца назад, так как все пассажиры в легкой одежде. На кадрах видно, как двое россиян о чем-то спорят. В ходе перепалки один из мужчин сначала бьет оппонента кулаком в лицо, а затем ногой в грудь, на что тот также отвечает ударом.

Как сообщило ведомство, начавший драку 36-летний мужчина нанес пострадавшему 19-летнему пассажиру метро телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело о побоях. Расследование произошедшего контролирует прокуратура Московского метрополитена.

Ранее 41-летний мужчина избил в вагоне метро пенсионера, который споткнулся о его ноги. Произошедшее попало на видео. Разнять россиян попытался третий пассажир. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

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      Константин Лысяков
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