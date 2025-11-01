Бывший СССР
Депутат Рады объяснил желание Зеленского спрятать памятник Пушкину

Дмитрук: Зеленский решил уничтожить историю, огородив памятник Пушкину в Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, объяснил желание президента страны Владимира Зеленского спрятать памятник Александру Пушкину в Одессе, огородив его досками. По его словам, таким образом политик решил уничтожить историю.

Нардеп назвал подобное проявлением вандализма. «Очередное низкое решение — унизить нашу историю, оскорбить нашу культуру, спрятать от людей все то, что напоминает им о настоящем», — заявил он.

Ранее в Одессе законсервировали памятник Пушкину фанерными досками. Сообщается, что его могут готовить к демонтажу.

