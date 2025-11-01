Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:13, 1 ноября 2025Бывший СССР

Грузия не будет участвовать в заседаниях ассамблеи Евронест

Папуашвили: Грузия не будет участвовать в заседаниях Евронеста
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Грузии не будут принимать участие в заседаниях Парламентской ассамблеи «Евронест». Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили в Х.

«Очевидно, что Европейский парламент превратил платформу "Евронест" в инструмент шантажа и средство насильственного навязывания своей собственной узкой политической повестки дня соседним странам», — написал Папуашвили.

Он добавил, что ассамблея пренебрегает волей грузинского народа, ставит целью аннулировать выборы в стране и подвергает сомнению демократические институты Грузии.

Ранее президент Грузии, экс-футболист Михаил Кавелашвили заявил о стремлении страны в Европейский союз (ЕС). В то же время президент Грузии заметил, что путь в ЕС должен проходить с защитой собственных ценностей и идентичности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости