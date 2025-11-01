Грузия не будет участвовать в заседаниях ассамблеи Евронест

Власти Грузии не будут принимать участие в заседаниях Парламентской ассамблеи «Евронест». Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили в Х.

«Очевидно, что Европейский парламент превратил платформу "Евронест" в инструмент шантажа и средство насильственного навязывания своей собственной узкой политической повестки дня соседним странам», — написал Папуашвили.

Он добавил, что ассамблея пренебрегает волей грузинского народа, ставит целью аннулировать выборы в стране и подвергает сомнению демократические институты Грузии.

Ранее президент Грузии, экс-футболист Михаил Кавелашвили заявил о стремлении страны в Европейский союз (ЕС). В то же время президент Грузии заметил, что путь в ЕС должен проходить с защитой собственных ценностей и идентичности.