Затонувший с туристами в российском регионе катер попал на видео

Readovka: В Мурманской области затонула лодка с девятью туристами
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

В регионе России пошла ко дну лодка с девятью туристами на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По данным источника, катер затонул в Мурманской области. Капитан судна планировал показать путешественникам китов, однако судно неожиданно пошло ко дну.

На видео очевидцев попали кадры спасения людей сотрудниками МЧС. На данный момент расследование происшествия находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее лайнер с 200 туристами загорелся в Египте. По словам одного из туристов, в момент пожара на борту творился настоящий хаос.

