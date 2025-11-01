Забота о себе
Мужчина пожаловался на новую постельную привычку жены на 20-м году брака

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет мужчине, которые пожаловался на новую постельную привычку жены, которая появилась после 20 лет брака. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, им с женой по 46 лет, и в начале отношений ей требовалось гораздо больше предварительных ласк, чтобы достичь оргазма. Супруги начинали с массажа, больше времени уделяли поцелуям, использованию секс-игрушек, причем жена получала до трех оргазмов за один секс. Однако с годами женщина стала возбуждаться быстрее, и теперь ей нужно меньше ласк.

«К сожалению, я редко испытываю хороший оргазм, когда мы оба быстро занимаемся сексом. Как будто я приучен достигать оргазма каждый раз, когда она достигает оргазма, независимо от того, готов я или нет», — говорит он. Мужчина добавил, что его жену больше не интересуют ласки — она часто ускоряет их, чтобы скорее испытать оргазм.

В ответ Стоя предположила, что паре не хватает общения на эту тему. «Если вы не скажете ей о своих переживаниях, она никак не сможет узнать, что вам нужно больше разогреваться и что ваши семяизвержения были вялыми. Так что, конечно, она по-прежнему довольна тем, как обстоят дела», — написала колумнистка.

«Давая ей понять, что есть проблема, вы даете ей шанс захотеть ее решить. Как только вы вдвоем обдумаете ситуацию, вы сможете вместе выработать решение и понять, что попробовать в первую очередь», — заключила она.

Ранее Стоя дала совет женщине, пожаловавшейся на частые рецидивы половых инфекций после секса со здоровым партнером. Она предложила перепроверить, действительно ли автор письма понимает все предписания врачей верно.

