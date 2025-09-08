Женщина пожаловалась на частые рецедивы половых инфекций из-за секса со здоровым партнером

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет женщине, пожаловавшейся на частые рецидивы половых инфекций после секса со здоровым партнером. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

Женщина рассказала, что они с партнером могут заниматься сексом до пяти раз в день. «К сожалению, почти сразу после встречи с ним я начала постоянно болеть. Инфекций, передающихся половым путем, у нас нет, но у меня постоянно случаются рецидивы инфекции мочевыводящих путей и бактериального вагиноза», — призналась она.

Автор письма отметила, что соблюдает все предписания врачей — от приема лекарств до упражнений на мышцы тазового дна, ее партнер также прошел курс лечения, но почти сразу после возвращения к сексуальной жизни проблемы со здоровьем начинаются вновь. «Альтернативы существуют, но больше всего нам не хватает интимности самого секса. Я чувствую себя слишком юной, чтобы отказываться от этой части жизни», — сокрушается 48-летняя женщина.

В ответ Стоя предложила перепроверить, действительно ли автор письма поняла все предписания врачей верно и не обменивалась ли жидкостями с партнером во время лечения. Кроме того, специалистка допустила аллергическую реакцию на гениталии конкретного мужчины и предложила попробовать использовать презерватив.

Она также допустила, что на состояние микрофлоры влагалища могло повлиять что-то еще. «Даже если проблемы начались, когда вы начали встречаться, подумайте, что еще могло измениться: ваш стиральный порошок, ежедневное нижнее белье, режим тренировок, диета, вода, в которой вы принимаете ванну, или мыло, которым пользуетесь», — заключила Стоя.

Ранее кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов опроверг распространенный миф о венерических болезнях. По его словам, ими нельзя заразиться через сиденье унитаза или общее полотенце.