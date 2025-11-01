Названа главная цель возможного удара США по Венесуэле

NYP: Главная цель удара США по Венесуэле — наркокартель Cartel de Los Soles

Главной целью возможного удара США по Венесуэле являются командиры наркокартеля Cartel de Los Soles (Картель Солнц). Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на источник.

«Цель операции — ликвидировать командную структуру Cartel de Los Soles», — утверждается в публикации.

Кроме того, США намерены уничтожить военные объекты, которые, по их предположениям, защищают венесуэльскую наркоторговлю. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, Cartel de Los Soles якобы возглавляет президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее газета Miami Herald сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о нанесении ударов по военным объектам на территории Венесуэлы, операция может начаться в ближайшие дни.