Названы причины заката эры ТЦ в России

Экономист Щербаченко: ТЦ теряют популярность из-за онлайн-торговли

Посещаемость торговых центров (ТЦ) в России падает из-за роста онлайн-торговли и ряда других факторов. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с Life.ru.

По итогам шести месяцев 2025 года трафик посещаемости ТЦ снизился на три процента год к году, хотя в середине августа начался сезонный прирост на уровне 10-15 процентов. При этом посещаемость по-прежнему остается ниже уровня доковидного 2019 года. Наиболее заметно снижение интереса посетителей к сегменту одежды и обуви — россияне стали чаще покупать такие товары через интернет.

Помимо роста онлайн-шоппинга, на популярность ТЦ повлиял переход граждан на бережливое потребление и другие изменения в потребительских привычках, а также уход международных брендов и ограниченный ассортимент. Чтобы вернуть посетителей, бренды пробуют новые стратегии: предлагают эксклюзивные товары или услуги, которые можно получить только в офлайн-магазинах.

«Совместные проекты с известными личностями, актерами и блогерами также становятся популярными. Важно улучшать клиентский сервис и развивать программы лояльности в ТЦ», — пояснил Щербаченко. Он добавил, что в настоящих реалиях ТЦ могут поддержать арендаторов совместными маркетинговыми акциями и попробовать привлечь посетителей масштабными мероприятиями и праздниками.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах. По ее словам, такой подход является несправедливой конкуренцией.