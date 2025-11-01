Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 1 ноября 2025Экономика

Названы причины заката эры ТЦ в России

Экономист Щербаченко: ТЦ теряют популярность из-за онлайн-торговли
Александра Качан (Редактор)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Посещаемость торговых центров (ТЦ) в России падает из-за роста онлайн-торговли и ряда других факторов. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с Life.ru.

По итогам шести месяцев 2025 года трафик посещаемости ТЦ снизился на три процента год к году, хотя в середине августа начался сезонный прирост на уровне 10-15 процентов. При этом посещаемость по-прежнему остается ниже уровня доковидного 2019 года. Наиболее заметно снижение интереса посетителей к сегменту одежды и обуви — россияне стали чаще покупать такие товары через интернет.

Помимо роста онлайн-шоппинга, на популярность ТЦ повлиял переход граждан на бережливое потребление и другие изменения в потребительских привычках, а также уход международных брендов и ограниченный ассортимент. Чтобы вернуть посетителей, бренды пробуют новые стратегии: предлагают эксклюзивные товары или услуги, которые можно получить только в офлайн-магазинах.

«Совместные проекты с известными личностями, актерами и блогерами также становятся популярными. Важно улучшать клиентский сервис и развивать программы лояльности в ТЦ», — пояснил Щербаченко. Он добавил, что в настоящих реалиях ТЦ могут поддержать арендаторов совместными маркетинговыми акциями и попробовать привлечь посетителей масштабными мероприятиями и праздниками.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах. По ее словам, такой подход является несправедливой конкуренцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Военный кошмар для России и Китая». В США разрабатывают новейший сверхзвуковой самолет. На что он способен?

    В российском регионе бывший глава района получил срок за взятку квартирами

    Махачев оценил перспективы чемпиона ОИ по борьбе Сидакова в ММА

    На Западе оценили Су-30 с Х-31 ВВС Венесуэлы

    Россиян начнут штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону

    Пассажирка российского самолета начала курить и пригрозила потушить сигарету о стюардессу

    Активы россиян начали размораживать без разрешения США

    В Дагестане спасли белоголового сипа

    В России утвердили новые правила расчета утильсбора

    Убытки КамАЗа взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости