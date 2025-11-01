Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:01, 1 ноября 2025Россия

Подсчитано число освобожденных населенных пунктов с начала года

ТАСС: С начала года российские военные освободили свыше 280 населенных пунктов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С начала 2025 года российские военные освободили свыше 280 населенных пунктов, как показывают подсчеты ТАСС.

По информации из еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны РФ, с начала года российские воинские группировки освободили 285 населенных пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Молодецкое на территории Донецкой народной республики (ДНР). Отмечается, что это направление необходимо для укрепления огневого контроля над трассой Е-50, которая может использоваться украинскими войсками при отступлении из Покровска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    Песков оценил новые российские ракеты

    Россиянам назвали способы защиты от мошенников

    Тревел-блогер описал пляж Черногории словами «как Адлер — мало места и много людей»

    В Минобороны рассказали о взятии под контроль Красногорского

    ВСУ увеличили силы в Красноармейске за счет психически нездоровых солдат

    Подсчитано число освобожденных населенных пунктов с начала года

    Мужчина спас кошку от душившего ее питона и извинился перед ним

    Найдена неожиданная связь между сексом и ростом доходов

    Раскрыта политическая проблема Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости