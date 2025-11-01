Подсчитано число освобожденных населенных пунктов с начала года

ТАСС: С начала года российские военные освободили свыше 280 населенных пунктов

С начала 2025 года российские военные освободили свыше 280 населенных пунктов, как показывают подсчеты ТАСС.

По информации из еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны РФ, с начала года российские воинские группировки освободили 285 населенных пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Молодецкое на территории Донецкой народной республики (ДНР). Отмечается, что это направление необходимо для укрепления огневого контроля над трассой Е-50, которая может использоваться украинскими войсками при отступлении из Покровска.