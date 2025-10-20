Армия России взяла под контроль Молодецкое в ДНР

«ВХ»: ВС России взяли Молодецкое в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Молодецкое на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная Хроника».

«ВС РФ освободили село Молодецкое в ДНР. Закрепление в селе создает предпосылки для расширения зоны контроля на Новоподгорное и дальнейшего наступления на Сергеевку», — указано в сообщении.

Отмечается, что это направление необходимо для укрепления огневого контроля над трассой Е-50, которая может использоваться украинскими войсками при отступлении из Покровска.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС России заняли село Полтавка, расположенное в 17 километрах от ключевого в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Гуляйполя.