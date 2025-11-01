Начались поиски автора пентаграмм перед домом россиянки

В Ростовской области полиция ищет автора пентаграмм перед домом девушки

В Красном Сулине Ростовской области полиция ищет автора пентаграмм (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) перед домом девушки. Об этом сообщает Telegram-канале Shot.

Девушка обратилась с заявлением в правоохранительное органы после того, как неизвестный мужчина в черном балахоне стал рисовать около ее ворот знаки, похожие на пентаграммы. Он также принес к дому голову коровы.

Уже начата проверка.

