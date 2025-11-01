Россия
14:47, 1 ноября 2025Россия

Неизвестный начал рисовать пентаграммы и проводить ритуалы перед домом россиянки

В Ростовской области неизвестный начал проводить ритуалы перед домом девушки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Ростовской области перед домом местной жительницы Кристины неизвестный начал рисовать пентаграммы и проводить ритуалы (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Все произошло в городе Красный Сулин. К дому Кристины начал ходить мужчина в черном балахоне. Около ворот он совершал различные действия. Девушке пришлось вешать камеры, чтобы собрать доказательства.

В одну из ночей мужчина принес голову коровы и провел неизвестный ритуал.

Ранее стало известно, что в Москве жительницу Зеленограда наказали штрафом за демонстрацию пентаграммы в отделе полиции. Известно, что 19-летнюю россиянку доставили в УВД в рамках другого дела — из-за публикации в мессенджере фотографии в одежде с пиктограммой и нацистских рун.

