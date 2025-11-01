Неизвестный начал рисовать пентаграммы и проводить ритуалы перед домом россиянки

В Ростовской области неизвестный начал проводить ритуалы перед домом девушки

В Ростовской области перед домом местной жительницы Кристины неизвестный начал рисовать пентаграммы и проводить ритуалы (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Все произошло в городе Красный Сулин. К дому Кристины начал ходить мужчина в черном балахоне. Около ворот он совершал различные действия. Девушке пришлось вешать камеры, чтобы собрать доказательства.

В одну из ночей мужчина принес голову коровы и провел неизвестный ритуал.

