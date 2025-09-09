Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 9 сентября 2025Россия

Жительницу Москвы наказали за демонстрацию пентаграммы в отделе полиции

Жительницу Зеленограда оштрафовали за демонстрацию сатанинских символов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве жительницу Зеленограда наказали штрафом за демонстрацию пентаграммы (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено) в отделе полиции. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как выяснило издание, 19-летнюю россиянку доставили в УВД в рамках другого дела — из-за публикации в мессенджере фотографии в одежде с пиктограммой и нацистских рун, а также логотипа группы Slayer с одной из букв, также выполненной в виде руны. Помимо этого, девушка опубликовала ролик с нацистским приветствием. Согласно материалам суда, оказавшись в полиции, задержанная демонстрировала посетителям и госслужащим куртку с пентаграммой, нарисованной «черной краской и обрамленной в колючие шипы», и крест Левиафана — символ, использующийся в оккультизме.

На заседании суда девушка признала свою вину. Она пояснила, что сама нанесла символы на куртку, так как увлекается тяжелой музыкой. О причислении их к экстремистским обвиняемая, по ее словам, не знала. Однако судья не принял это в качестве аргумента в пользу невиновности, так как информация об изменениях в законодательстве имеется в открытом доступе. В результате девушку признали виновной и оштрафовали, а также изъяли куртку и сумки с символами.

Ранее Верховный суд России запретил деятельность Международного движения сатанистов и признал его экстремистским. Орган увидел в нем ненависть и вражду к традиционным религиозным конфессиям, а в действиях участников — призывы к экстремизму и уничтожению православных храмов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Демонстранты подожгли отель с российскими туристами в Непале

    На Западе оценили модернизацию российских «Прорывов»

    Жена пропавшего в зоне СВО россиянина устроилась ночным сторожем из-за отсутствия выплат

    Российский пенсионер с товарищем готовили разбой и расправу из-за квартиры

    Вымогательство денег у бойцов СВО в Шереметьево назвали показателем глубокой проблемы

    Названы причины ослабления рубля

    Гусар из ВСУ рассказал об употреблении психотропов украинскими солдатами

    Российский пенсионер выиграл в лотерею 33 миллиона рублей. Билеты ему посоветовала купить кассирша

    В Раде возмутились словами Зеленского о победе Украины в конфликте

    Эмма Уотсон в микрошортах покинула Венецианский фестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости