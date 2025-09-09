Жительницу Москвы наказали за демонстрацию пентаграммы в отделе полиции

Жительницу Зеленограда оштрафовали за демонстрацию сатанинских символов

В Москве жительницу Зеленограда наказали штрафом за демонстрацию пентаграммы (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено) в отделе полиции. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как выяснило издание, 19-летнюю россиянку доставили в УВД в рамках другого дела — из-за публикации в мессенджере фотографии в одежде с пиктограммой и нацистских рун, а также логотипа группы Slayer с одной из букв, также выполненной в виде руны. Помимо этого, девушка опубликовала ролик с нацистским приветствием. Согласно материалам суда, оказавшись в полиции, задержанная демонстрировала посетителям и госслужащим куртку с пентаграммой, нарисованной «черной краской и обрамленной в колючие шипы», и крест Левиафана — символ, использующийся в оккультизме.

На заседании суда девушка признала свою вину. Она пояснила, что сама нанесла символы на куртку, так как увлекается тяжелой музыкой. О причислении их к экстремистским обвиняемая, по ее словам, не знала. Однако судья не принял это в качестве аргумента в пользу невиновности, так как информация об изменениях в законодательстве имеется в открытом доступе. В результате девушку признали виновной и оштрафовали, а также изъяли куртку и сумки с символами.

Ранее Верховный суд России запретил деятельность Международного движения сатанистов и признал его экстремистским. Орган увидел в нем ненависть и вражду к традиционным религиозным конфессиям, а в действиях участников — призывы к экстремизму и уничтожению православных храмов.